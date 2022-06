Ingen pågrepet etter skyting på Kjelsås i Oslo

Politiet fikk den første meldingen om hendelsen klokken 20.38 søndag kveld. Ifølge politiet ble det avfyrt minst to skudd.

Skuddene lagde hull i vinduer i to ulike leiligheter på samme adresse i det tettbebygde boligstrøket, men ingen kom til skade.

Natt til mandag er ingen pågrepet i saken, opplyser krimvakta i Oslo til NTB. Politiet kan ikke si noe om hva slags våpen som er benyttet.

– Naboene har hørt flere smell. Vitner skal ha sett en ung mann løpe fra stedet, sa innsatsleder Arvid Røtterud til Avisa Oslo søndag kveld.

Innsatslederen sier at vitner har oppgitt at han hadde på seg mørk jakke, mørk bukse og noe lyse joggesko. Politiet vet ikke hva som er bakgrunn for skytingen og legger til at beboeren ikke er i konflikt med noen.

I 21.30-tiden innledet de en rundspørring i nabolaget i håp om å innhente opplysninger i saken. Krimteknikerne avsluttet sitt arbeid på stedet natt til mandag.