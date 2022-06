Operasjonsleder Lina Odden i Oslo politidistrikt opplyste først at spor på stedet tyder på det. Senere søndag kveld bekrefter operasjonsleder Per-Ivar Iversen at det er skutt gjennom et vindu i bygget.

Det er også skutt mot et annet vindu i samme rekkehus. De to vinduene er i to ulike leiligheter på samme adresse i det tettbebygde boligstrøket.

– Naboene har hørt flere smell. Vitner skal ha sett en ung mann løpe fra stedet, sier innsatsleder Arvid Røtterud til Avisa Oslo.

Innsatslederen sier at vitner har oppgitt at han hadde på seg mørk jakke, mørk bukse og noe lyse joggesko.

Politiet vet ikke hva som er bakgrunn for skytingen og legger til at beboeren ikke er i konflikt med noen. De søker med en del ressurser på Kjelsås.

I 21.30-tiden innledet de en rundspørring i nabolaget i håp om å innhente opplysninger om saken.

Ifølge Nordre Aker Budstikke er det et politihelikopter i området. Det er også sett bevæpnet politi der.

Et område rundt rekkehuset det ble skutt mot er avsperret.