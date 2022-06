Levninger funnet på branntomt i Oslo

– Vi har funnet levninger av en menneskekropp og antar at det er personen som har vært savnet etter brannen, sier kriminalleder Astrid Hasselgård i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet er tilbakeholdne med identifiserende opplysninger om den savnede, som kjønn og alder. Det er ikke endelig bekreftet at levningene som ble funnet søndag stammer fra den savnede. Kroppen skal obduseres mandag, melder NRK. Identiteten til vedkommende kan trolig bli fastslått da, ifølge Hasselgård.

Det var i 20-tiden fredag at nødetatene fikk melding om boligbrannen på Bjørndal sør i Oslo. Det var to personer i huset da brannen oppsto. En av dem er alvorlig, men ikke livstruende skadd, og ligger på Ullevål sykehus.

Politiets kriminalteknikere har hatt vanskelige arbeidsforhold på branntomta. Huset er helt nedbrent, og en gravemaskin har fjernet bygningsdeler slik at politiet har kunnet komme seg inn for å gjøre undersøkelser. Det var lørdag fortsatt en god del varme i ruinene, som også er preget av «veldig mye nedfall», ifølge Oslo politiet.

– Vi har brukt helga først og fremst på søk etter den savnede. Først mandag vil vi sende inn et team med brannetterforskere for å forsøke å ta rede på årsaken til boligbrannen. Den er fortsatt helt ukjent for oss, sier Hasselgård.