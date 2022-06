Stoltenberg uttrykker stor forståelse for Tyrkias Nato-krav

– Når en vesentlig nøkkelalliert som Tyrkia er bekymret for terrorisme, må vi selvsagt sette oss ned og ta dem alvorlig. Det er akkurat det vi gjør, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Han møtte pressen sammen med Finlands president Sauli Niinistö på presidentens sommerresidens Kultaranta vest i landet søndag.

– Dette er legitime bekymringer, det handler om terrorisme og våpeneksport. Vi er nødt til å forstå og huske på at ingen annen Nato-alliert har blitt rammet av flere terrorangrep enn Tyrkia, sa Stoltenberg på spørsmål om det er noen framgang i samtalene med Tyrkia, som har blokkert medlemskapssøknadene til Sverige og Finland.

Hånd i hånd

Finlands president fikk spørsmål om en kan tenke seg en situasjon der Finland går videre i medlemskapsprosessen uten Sverige.

– Da jeg besøkte Sverige, sa jeg det tydelig: Der har man sagt at Finlands sak er vår, historisk, så jeg sier at Sveriges sak er også vår. Det betyr at vi går videre hånd i hånd, svarte Niinistö.

Mange spør seg hvorvidt Nato klarer å løse Tyrkia-floken før toppmøtet i Madrid 29. og 30. juni, slik også Stoltenberg har uttrykt er et mål. Nato-sjefen påpekte søndag at Madrid-toppmøtet aldri har vært noen siste frist for å bli enige.

– Jobber hardt

– Jeg vil løse dette så raskt som mulig, derfor jobber vi hardt med vår Nato-allierte Tyrkia, og også med Sverige og Finland for å håndtere de spørsmålene som Tyrkia har tatt opp, sa Stoltenberg.

Han ønsket også velkommen det klare budskapet fra Finland og Sverige om at de vil sette seg ned for å håndtere Tyrkias bekymringer og finne en vei videre.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Finlands statsminister Sanna Marin deltar på møtene hos den finske presidenten søndag.