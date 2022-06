Oljesøl i Østersjøen fra vraket etter Estonia

Små mengder olje har lekket ut av vraket tidligere, men nå har lekkasjen tydelig økt, ifølge Kystvakten. De sier at lekkasjen trolig skal være lett fyringsolje, og for å bekrefte dette har Grensevakten tatt en prøve av stoffet.

Grensevakten sier de vil iverksette kontrolltiltak med andre myndigheter dersom lekkasjen fortsetter.

Onsdag ble det oppdaget et stort utslipp i Østersjøen. Den finske kystvakten sa søndag at dette utslippet ikke kommer fra Estonia-vraket, men at påtalemyndigheten i Sverige etterforsker saken foreløpig som miljøkriminalitet.