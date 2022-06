Vest politidistrikt opplyste søndag morgen at lokalt politi skulle ta en vurdering i 9-tiden. Stryn-politiet sier til VG at avgjørelsen er tatt, og at søket ikke blir gjenopptatt.

– Så lenge det fremdeles er utrygt, blant annet ved at det kan komme steinsprang fra høyden, så vil det ikke bli gjennomført nye søk, sier tjenesteleder Vidar Stavik i Stryn-politiet til VG.

Politiet går nå inn i en mer avventende fase. De vil være til stede for å passe på at ingen beveger seg inn i skredområdet.

– Det mest sannsynlige er at det ikke er noen i skredet, og det blir desto mer sannsynlig jo lengre tid som går forbi uten at vi får nye tips, sier Stavik.

Skredet gikk klokken 13.30 fredag. Lørdag kom det fram at vitner hadde fortalt om utenlandske turister som var blitt sett i området og som ikke er blitt gjort rede for i ettertid.

Det ble lørdag søkt med droner og helikopter fra lufta, og med redningshunder i de områdene av skredet som var trygt.

Tre mennesker fikk lettere skader da skredet gikk.