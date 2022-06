Dykker døde i ulykke utenfor Frøya

Dykkeren som ble kritisk skadd i en ulykke utenfor Frøya i Trøndelag lørdag kveld, er død, opplyste politiet i natt. De pårørende er varslet og blir fulgt opp av kommunens kriseteam.

Det var to dykkere involvert i ulykken sør for Sula i Frøya kommune i. Den andre behandles for dykkersyke.

Mekling på overtid for oljearbeidere

Fristen løp ut ved midnatt, men meklingen om sokkelavtalen har fortsatt gjennom natten. I alt 845 oljearbeidere tas ut i streik dersom partene i ikke blir enige.

De tre fagforbundene Safe, Lederne og Industri Energi forsøker å komme til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass.

Biden lover støtte til brannherjet New Mexico

President Joe Biden skal trappe opp støtten til New Mexico som siden april har vært herjet av den største brannen i delstatens historie.

Brannen oppsto da planlagte branner for å renske ut brannfarlig buskas kom ut av kontroll. Hundrevis av boliger er brent ned, og tusener av mennesker har måttet flytte bort etter hvert som brannen spredte seg til over 1.300 kvadratkilometer.

Venezuelas opposisjonsleder angrepet

Lederen for opposisjonen i Venezuela, Juan Guaidó, ble lørdag angrepet av folk som ifølge hans medarbeidere kom fra regjeringspartiet til Nicolás Maduro.

Et bilde som fulgte med opplysningene fra opposisjonen, viser at Guaidó ble holdt tilbake mens folk samlet seg rundt ham, og at noen river av ham skjorta.

Ukraina krever svar fra Biden om Zelenskyj-kommentar

Ukraina krever en forklaring etter at USAs president Joe Biden sa at Volodymyr Zelenskyj ikke tok USAs advarsler om et russisk angrep på alvor.

På et møte i Los Angeles fredag sa Biden at Zelenskyj ikke ville høre på de amerikanske advarslene før den russiske invasjonen 24. februar.

Den kommentaren «trenger helt klart en forklaring», sier talsmannen for det ukrainske presidentkontoret, Serhij Nykyforov.