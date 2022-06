Den hardest skadde dykkeren fikk livreddende førstehjelp på stedet og i luftambulansen på vei til St. Olavs hospital.

Den andre dykkeren som var på stedet, ble fløyet til sykehuset grunnet dykkersyke, opplyser politiet i Trøndelag.

– Den ene dykkeren som er funnet, er kritisk skadd. Tilstanden til makkeren hans er fremdeles uviss, men han sendes til St. Olavs hospital for sjekk uansett , sier redningsleder Per Hognaland i Hovedredningssentralen Sør-Norge til VG.

Det var den andre dykkeren som varslet om ulykken.

– Et eller annet gikk galt under dykkingen. Den ene dykkeren ble liggende igjen, og den andre ropte om hjelp da han mistet makkeren sin. Alt tyder på at det sportsdykkere , sier Hognaland til Adresseavisen.

Ulykken skjedde ved Hingsholmen sør for Sula i Frøya kommune. Funnet av dykkeren ble meldt i 20-tiden lørdag.

– Politiet ble varslet om at en dykker har problemer utenfor Frøya via AMK. Meldingen kom klokken 19.15, opplyser operasjonsleder Ellen Maria Brende i Trøndelag politidistrikt til avisa.

Redningshelikopter, luftambulanse, dykkere og redningsskøyta Horn Flyer ble dirigert til ulykkesstedet.

Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyser noe for klokka 22 lørdag kveld av redningsaksjonen er avsluttet.

Sentralen takker for meget god og rask bistand av alle involverte, spesielt Dykkerservice 2 og Bogoy.