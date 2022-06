To biler med til sammen seks personer frontkolliderte nord for Larvik lørdag ettermiddag. To er kjørt til sykehus med uavklart skadeomfang.

Sørøst politidistrikt opplyser at alle personene som er involvert er ute av bilene.

Kollisjonen skjedde på Lågendalsveien ved Bommestad. Politiet meldte om ulykken klokka 16.40 lørdag.