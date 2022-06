Det er fortsatt ingen som er meldt savnet etter det store snøskredet i Kjenndalen i Loen, men det er altså ikke mulig å utelukke at noen ble tatt av skredet.

– Basert på vitneopplysningene kan vi ikke utelukke at det er personer igjen i skredet. Det er derfor vi ønsker å sette inn redningshunder, sier politiets innsatsleder John Endre Skeie på en pressebrifing klokken 15 lørdag.

Det er ikke gjort funn av mennesker i søket. Mannskaper har blant annet gått gjennom vrakrester av biler som ble tatt av skredet. Det er også blitt brukt varmesøkende kamera.

Søk med hunder

Brannhelikopteret har spylt fjellsiden for å fjerne løs masse for å gjøre området trygt for søk. Dette hadde liten effekt, men nok til at det kan bli gjort søk med hund.

Rester av en bobil ligger ødelagt i skredet i Loen. Foto: Bergen Brannvesen / NTB

Norske redningshunder søker lørdag kveld i områdene som er vurdert som trygt.

Politiet arbeider fortsatt med å gjøre rede for noen utenlandske turister. Ut ifra vitneobservasjoner spriker antall personer som var i området noe. Politiet undersøker videre for å være sikker på at alle har kommet seg trygt ut av skredområdet.

De vil blant annet ta nye avhør av vitner som var på stedet for å kunne undersøke detaljer rundt observasjoner av personer.

Bakkesøk

Det er gjort flere søk med helikopter og drone lørdag formiddag.

Skredet gikk i 13.30-tiden fredag. Det var 400 meter bredt og delte Kjenndalen i to. En familie på tre – en mann, en kvinne og et lite barn – fikk lettere skader.

Politiet har bekreftet at flere biler og campingvogner ble tatt av skredet.

Det gikk i et populært turistområde og det var kaotisk på stedet i timene etterpå. Over 40 mennesker ble evakuert ut. Det ble observert flere bilrester i rasområdet.

Stryn kommune satte krisestab som følge av skredet.