– Vi er skuffet over at forhandlingene endte i brudd. Vi ønsker et oppgjør som sikrer gode arbeidsplasser og konkurransedyktige virksomheter. Virke går inn i meklingen med mål om å komme til enighet, sier Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i Virke.

Tidspunkt for når partene møtes hos Riksmekleren er ikke avklart.