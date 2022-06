Det er fortsatt ingen som er meldt savnet etter det store snøskredet i Kjenndalen i Loen, men det er altså ikke mulig å utelukke at noen ble tatt av skredet.

– På bakgrunn av samtaler med vitner og andre undersøkelser er det nå fortsatt knyttet bekymring til noen utenlandske turister, som politiet ikke har gjort rede for. Arbeidet med dette fortsetter for fullt i dag, skriver politiet i Vest i en pressemelding.

Skredområdet er fortsatt for usikkert til at det er trygt å sende inn bakkemannskaper. Det vurderes i samarbeid med en geolog om skavlene på stedet kan løses ut kontrollert for å gjøre området trygt.

Lørdag morgen fortsetter søket i skredområdet derfor med drone med varmesøkende kamera.

Skredet gikk i 13.30-tida fredag. Det var 400 meter bredt og delte Kjenndalen i to. En familie på tre – en mann, en kvinne og et lite barn – fikk lettere skader.

Politiet har bekreftet at flere biler og campingvogner ble tatt av skredet.

Skredet gikk i et populært turistområde og det var kaotisk på stedet i timene etterpå. Over 40 mennesker ble evakuert ut. Det ble observert flere bilrester i skredet.

Stryn kommune satte fredag krisestab.