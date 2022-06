Det nye Nasjonalmuseet åpner

Nasjonalmuseet åpner for publikum lørdag, da også med både statsminister, kongepar og kronprinspar til stede. Det blir åpningsseremoni med tale av dronning Sonja og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), og dronningen klipper snoren sammen med direktør for Karen Hindsbo. Alle de 15.000 gratisbillettene til åpningshelgen ble revet bort på under et døgn da de ble lagt ut.

Mekling for oljearbeidere

Etter at det i mai ble det brudd i forhandlingene for sokkeloppgjøret, møtes partene hos Riksmekleren. Fristen for å komme til enighet er lørdag klokken 24.00. De tre fagforbundene Industri Energi, Safe og Lederne har varslet plassfratredelse for totalt 845 medlemmer fra søndag dersom det ikke blir enighet gjennom meklingen.

President Joe Biden er New Mexico

USAs president Joe Biden er i New Mexico for å få en orientering om skogbrannene i den amerikanske delstaten. Presidenten skal blant annet møte guvernør Michelle Grisham. Den to største brannene i New Mexicos historie har herjet i over to måneder. Det er ventet at brannene vil øke i omfang gjennom helgen.

Landslaget forbereder seg til ny kamp mot Sverige

Landslagstrener Ståle Solbakken og et par spillere stiller til pressekonferanse klokken 11.30 på Ullevaal stadion. Søndag spilles nasjonsligakampen mot Sverige. Norge slo Sverige 2-1 i Stockholm sist søndag, og Solbakken spår et tøft returoppgjør.

Dennis Hauger kjører sprintløp i Formel 2

Den norske 19-åringen tok nylig sin første seier i Formel 2 etter overgangen fra Formel 3 foran sesongen. Dennis Hauger endte på 3.-plass under fredagens formel 2-kvalifisering, og starter som nummer åtte under dagens sprintløp i Baku klokken 17.40.