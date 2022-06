To til sykehus etter båtulykke på Aurlandsfjorden

En fritidsbåt med to personer om bord grunnstøtte i 2.30-tiden på Aurlandsfjorden i Aurland kommune. To menn i 20-årene er fraktet til sykehuset i Førde med uavklart skadeomfang.

De to ble fraktet av brannmannskaper i båt til Leikanger og deretter fløyet til sykehus i redningshelikopter. Det var mennene selv om varslet om grunnstøtingen. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent.

Mulige levninger av forsvunnet journalist undersøkes i Brasil

Myndighetene i Brasil undersøker mulige levninger og en mulig grav i et område i Amazonas der de leter etter en savnet britisk journalist.

Det er økende frykt for hva som kan ha skjedd med journalisten Dom Philips og den brasilianske urfolkseksperten Bruno Pereira som var på arbeidsreise i det avsidesliggende Javari-området i Amazonas. De ble meldt savnet søndag.

Enighet om migrasjon på Amerika-toppmøtet

President Joe Biden og ledere fra 20 andre land i Amerika kunngjorde et veikart for migrasjon da de avsluttet et toppmøte i Los Angeles fredag.

Erklæringen omfatter blant annet etablering av lovlige måter for migranter å komme inn i land på, bistand til samfunn som er mest berørt av migrasjon og samordning av nødtiltak. I stor grad er det formalisering av tiltak som allerede er igangsatt.

Ti års fengsel for boliviansk ekspresident

Bolivias ekspresident Jeanine Áñez ble fredag dømt til ti års fengsel, ett år etter at hun ble arrestert, anklaget for å ha tatt makten ved et kupp i 2019.

Áñez har vært varetektsfengslet siden mars i fjor. Hun har konsekvent avvist anklagene og fordømt det hun kaller politisk forfølgelse.

Dronesøk avsluttet i skredområdet i Loen

Politiet og redningsmannskaper avsluttet søket med drone i rasområdet i Loen i Stryn. Det er ikke gjort funn i området, opplyser politiet.

– Det er fortsatt ingen som er meldt savnet i området, skriver politiet i en pressemelding klokken 2 og legger til at søket gjenopptas lørdag morgen.