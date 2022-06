To menn til sykehus etter båtulykke på Aurlandsfjorden

– Det er en båt som har grunnstøtt med to personer om bord. De to ble tatt om bord i brannbåten og fraktet til Leikanger, sier redningsleder Andreas Ingsøy ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til NTB.

HRS som koordinerer redningsaksjonen, fikk melding om ulykken klokken 2.36 via AMK. Det var de forulykkede som selv meldte fra.

Det ble sendt et redningshelikopter fra Florø til Leikanger, og de to skadde er fraktet til Førde. Skadeomfanget er ukjent, men politiet opplyser at de to var ved bevissthet.

– Det er såpass alvorlig at vi har rekvirert redningshelikopter fra Florø, sier Ingsøy.

Brannmannskaper fra Aurland har slept havaristen til Underdal, opplyser 110-sentralen Vest.