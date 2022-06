Politiet avslutter søk etter skred i Loen

En familie på tre ble lettere skadd etter at de ble tatt av et stort skred som gikk i Loen fredag. Skredet gikk i et turistområdet i 13.30-tiden, og nødetatene rykket ut med store styrker.

I 22-tiden fredag opplyser politiet at det manuelle søket som har foregått i ytterkanten av skredområdet er avsluttet, uten at det er gjort funn i området som er gjennomsøkt.

Politiet avventer fremdeles en vurdering fra geolog, fagleder for skred fra Røde Kors og brannvesenet før de kan forsette med ytterligere søk på bakken.

Det er planlagt å fly en drone med varmesøkende kamera over området etter at geologen er ferdig med sin overflyging.

Politiet har kontroll på 44 personer som var i området da skredet gikk. Det er per nå ingen personer som er meldt savnet i området, men det jobbes fremdeles med å kontakte alle som skal ha oppholdt seg i området i tiden før skredet gikk. Dette arbeidet koordineres fra Bergen.