Nordmenn frustrert over økte utgifter – PST følger med

I nettfora er terskelen blant enkelte lav for å kalle myndigheter og politikere for «landssvikere», «løgnere» og «kjeltringer» når priser på strøm og drivstoff diskuteres. Noen oppfordrer til å ga til aksjon, melder TV 2.

– Vi ser mye hat og oppfordringer til vold mot myndighetspersoner og myndigheter generelt, sier voldsforsker Cathrine Thorleifsson til kanalen.

Den økende aggressiviteten får Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til å følge særlig godt med. Voldshandlinger, og i verste fall en terrorsituasjon, er det PST jobber for å unngå.

– Det er absolutt grunn til å følge med nå. Når vi ser at samfunnsendringer fører til misnøye i befolkningen, så er vi opptatt av å se om dette kan føre til sterk misnøye hos enkelte. Det igjen kan være en trigger til at en som allerede er i en sårbar situasjon faktisk utøver for eksempel terror, sier nestsjef i PST, Hedvig Moe til kanalen.

For å hindre at dette kan trigge noen til å gjennomføre volds- eller terrorhandlinger, ber nå PST alle om å være ekstra på vakt.

– Hvis det er en bekymring om en radikalisering av noen, så kan man jo kontakte oss, sier Moe.