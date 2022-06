Politiet meldte om en krasj mellom to biler på Ring 3 ved Storo i Oslo klokken 1835. En person i den ene bilen ble kjørt til sykehus med et ukjent skadeomfang.

Politiet har kontroll over begge bilene, men leter etter sjåføren, som skal være en mann i 20-årene, i tillegg til en annen person som satt i samme bil.

– En fører har stukket fra stedet. Det er mulig foranledningen kan være en villet handling, ikke ulykke, opplyser operasjonsleder Tor Grøttum til Dagbladet.

Vitner skal ha fortalt politiet om villmannskjøring i forkant av kollisjonen.

Kollisjonen førte til kø på stedet, men ved 19.30-tiden melder politiet at veien er åpen for fri ferdsel. De har fortsatt ikke kommet i kontakt med de to personene som stakk fra stedet.

Til Dagbladet sier den profilerte forsvarsadvokaten Kim Gerdts at han representerer bileieren, og at han har forsøkt å komme i kontakt med politiet, uten hell.

Politiet hevder på sin side at advokaten ikke har fortalt hvilken sak han har henvendt seg om, da han forsøkte å komme gjennom hos politiet.

– Det er bare for klienten eller advokaten å ringe oss og si at klienten er villig til å møte oss, så skal vi være med på det, vi. Det har ikke kommet noen opplysninger inn til oss om at noen involvert i den ulykken prøver å melde seg, sier operasjonsleder Grøttum til avisen.