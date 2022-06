Stort snøskred i Loen har tatt minst fire biler – en mann og en baby skadd

En familie på tre – en mann, en kvinne og et lite barn – fikk lettere skader. Totalt er 44 personer gjort rede for i 18.15-tida, men politiet kan fortsatt ikke si med sikkerhet om noen er tatt av skredet, skriver Bergens Tidende.

– Sånn som situasjonen er nå, har vi ikke grunn til å tro at noen er tatt av skredet. Men vi jobber med å utelukke det, sier redningsleder Edvard Middelthon ved Hovedredningssentralen til NTB klokken 18.25.

Politiet og redningsmannskapene vil fredag kveld ta en avgjørelse på om letearbeidet skal fortsette eller ikke.

Utrygt i området

Skredet ble meldt om klokken 13.30. Fem timer senere var det fortsatt for utrygt til å starte søk på bakken i skredet.

Hovedredningssentralen oppfordrer folk som har vært i området om å melde fra hvis de er trygge, og ber folk som eventuelt ikke kommer i kontakt med noen de vet har vært der, om å melde fra om det.

Skredfaren i området betegnes som stor og det har gått flere mindre skred siden det store skredet gikk.

NRK melder at både biler og campingvogner ble tatt da skredet nådde veien. Innsatsleder Tormod Hvattum i politiet sier til Bergens Tidende at det var minst fire biler ble tatt av skredet.

Personalet på Kjenndalsstova bisto i redningsarbeidet.

– Vi har ikke tid til å prate nå. Vi jobber med å hjelpe de som er evakuert, sier eier av fjellstua, Ingvill Tronrud, til NRK.

Hundepatruljer sendt til stedet

Hundepatruljer ble sendt til stedet med helikopter for å gjøre søk i raset så snart det var forsvarlig for mannskapene.

Skredet gikk i et turistområde ved Loen, og nødetatene rykket ut med store ressurser. Flere redningshelikoptre ble sendt til stedet.

Innsatsleder Hvattum sier at skredet er svært stort, og at hele fjellsiden er rensket for snø.

Delte dalen i to

Stryn kommune satte krisestab og ordnet en plass der evakuerte og skadde kunne fraktes til.

– Vi har satt krisestab og prøver å skaffe oss oversikt. Nødetatene er på plass, sa Stryn-ordfører Per Kjøllesdal til NTB i 15.30-tiden.

– Vi kjenner ikke omfanget ennå og det er dårlig mobildekning i området, så det er vanskelig å få oversikt, så det er det vi jobber mest med nå, sier Kjøllesdal.

Skredet er på 400 meter og deler Kjenndalen i to. Det satt fast folk på begge sider av skredet. Skredet gikk mellom Kjenndalsstova og Kjenndalsbreen.