Statsbygg la fram fire alternativer for nytt vikingtidsmuseum

Regjeringen har bedt Statsbygg å revidere byggeprosjektet for Vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo – for å komme ned til opprinnelig kostnadsramme på 2,4 milliarder kroner.

Fredag la Statsbygg sin rapport på bordet.

– Revideringen av prosjektet peker på fire alternativer for Vikingtidsmuseet – fra å realisere det planlagte bygget til å vurdere om det er mulig å bygge et enklere museum, skriver Statsbygg.

– Risikerer redusert museumsbygg

Tre av alternativene er basert på de opprinnelige prosjektet, der det billigste overskrider budsjettet med 600 millioner kroner.

– Man risikerer å sitte igjen med et svært redusert museumsbygg uten å ha lykkes med innsparinger, sier museumsdirektør Håkon Glørstad til NRK.

Det fjerde alternativet kan gjennomføres innenfor budsjettet, men innebærer et helt nytt konsept.

– Jeg håper nå at Stortinget ser at det var et godt og gjennomarbeidet prosjekt man tok stilling til i 2019, og at de velger det alternativet som ligger tettest opp til dette, som vil gjøre det mulig for oss å ta vare på denne unike kulturarven på en ordentlig måte, sier Glørstad til Khrono.

Mer omfattende enn antatt

I februar ble det anslått at kostnadene ble opp mot en milliard kroner dyrere enn budsjettert. Statsbygg mener kostnadsøkningen har flere årsaker.

«Sikringstiltakene har blitt mer omfattende enn antatt, kompleksiteten i byggets geometri er undervurdert og prosjektet har blitt rammet av en voldsom prisstigning i markedet», skriver Statsbygg.

Statsbygg trekker også fram at etter at økningen i kostnader ble identifisert, har prosjektet jobbet med kutt- og kostnadsbesparende tiltak.

– I denne fasen har alle sider av prosjektet blitt utfordret, skriver Statsbygg.