Inngangsbilletten på nye Nasjonalmuseet blant Norges aller dyreste

180 kroner er summen voksne må betale for å se Norges viktigste – og felles eide – kunstsamling på Nasjonalmuseet, som åpner lørdag. Barn kommer inn gratis, men dette er også vanlig hos flertallet av museene i Norge.

Staten har betalt 6,15 milliarder for å bygge det som blir Nordens største kunstmuseum. Men museet er også blant de aller dyreste å besøke i Norge – og det til tross for at det får desidert mest statsstøtte blant museene i landet (631 millioner kroner i 2022).

Kun to av 582 er dyrere

NTB har hentet ut bakgrunnstall for 582 museumsanlegg fra Kulturrådet, som utarbeider offisiell museumsstatistikk i Norge.

Tall for 2021 viser at kun to ordinære museumsanlegg tok høyere inngangspriser for voksne enn det Nasjonalmuseet planlegger (Hurtigrutemuseet og Lofotr Vikingmuseum). Ni andre norske museumstilbud er også oppført med høyere priser, men dette er alle spesielle opplevelser som gruveturer, reise med historiske jernbaner eller båter.

Snittprisen for en voksenbillett på alle de 582 museumsanleggene i Norge er 70 kroner. Over hundre av dem har gratis inngang for voksne. To museer har samme voksenpris som Nasjonalmuseet (180 kroner): Norsk Folkemuseum og Kistefos Museum.

Nasjonalmuseet: – Sammensatt

Helt fram til 2011 var det imidlertid gratis inngang på Nasjonalmuseet, men det ble da innført billettpriser på 50 kroner. I 2016 fikk museet kritikk da disse ble økt til 100 kroner. Med dagens nivå på 180 kroner er altså prisene nesten firedoblet på drøye ti år.

Markedsdirektør Tord Krogtoft ved Nasjonalmuseet forsvarer prisnivået de har lagt seg på. Han viser til at inngangsbilletten gir tilgang til 90 saler med 6.500 kunstverk.

– Grunnen til at det ikke er gratis som i 2011, er sammensatt. Det handler om at vi har et større bygg med det nye museet, og at regjeringen stiller større krav til egeninntjening enn vi har hatt tidligere. I det nye bygget får man også det som før var fire museer til prisen av ett – og under ett og samme tak, sier han til NTB.

Krogtoft sier at de har sett på andre museer i Norge da de valgte prisnivået, men også sammenlignbare museer i Europa og resten av verden.

Vil vurdere gratisordning

Markedsdirektøren viser også til at barn opp til 18 år slipper gratis inn, noe som også gjelder kunst- og designstudenter og billedkunstnere. Honnørbillettene koster 110 kroner, og samme pris gjelder for alle under 25 år.

– I tillegg har vi et medlemskap til 600 kroner, som vi mener er et veldig godt tilbud. Da kan du ta med deg én voksen gratis inn i museet. Så med ett medlemskap kan i prinsippet en barnefamilie slippe inn så mange ganger de vil i et helt år for 600 kroner. Det er en god deal.

De over 600 millioner kronene museet får av staten i år, er ikke nok til å kunne tilby gratis tilgang til alle, ifølge Krogtoft.

– Det er ikke et billig bygg å drifte. Det koster enormt mye. Både når det gjelder husleie, sikkerhet og lønnsutgifter. Da må vi ha billettinntekter, sier han.

På det relativt nyåpnede Munch-museet i Oslo er voksenbillettene 20 kroner billigere enn på Nasjonalmuseet. Men museet kan også skilte med gratis inngang hver onsdagskveld. Noe lignende tilbud er ikke planlagt på Nasjonalmuseet.

– Men vi kommer til å vurdere de tingene der fortløpende, og vi kommer til å se på sånne modeller også.

– Sammenlignbart

Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap) i Kulturdepartementet skriver i en epost til NTB at billettprisene på Nasjonalmuseet ligger på et nivå som er sammenlignbart med både store norske museer og internasjonale museer.

– Alle museer med tilskudd over departementets budsjett har billettinntekter, og har dermed ikke gratis inngang som hovedregel, skriver han.

– Det er viktig å understreke at det er viktig at tilbudet på Nasjonalmuseet når flest mulig, noe vi vet, og forutsetter, at museet jobber kontinuerlig med.