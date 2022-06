Pressemøte om helikopter

Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell og Forsvaret har invitert til et felles pressemøte klokken 7.45. Det varsles at det dreier seg om helikoptre, men mer informasjon om saken gis ikke før på pressemøtet. I februar uttalte myndighetene at Norge vurderer å si opp kontrakten om kjøp av NH90-helikoptrene. De skulle vært levert i 2008, men fortsatt mangler ett.

SSBs prognoser for økonomien

Statistisk sentralbyrå legger på en pressekonferanse fram byråets prognoser for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2025.

Høring om Kongressen-stormingen

Komiteen som har gransket stormingen av kongressbygningen i Washington, åpner en ny høring. Komiteen lover nye videoer, lydopptak og beviser i en kongresshøring som har som mål å vise hvilken rolle tidligere president Donald Trump selv spilte da kongressbygningen ble stormet i et forsøk på å hindre at de folkevalgte utropte Joe Biden til valgets vinner 6. januar i fjor.

Carlsen kjemper om Norway Chess-seier

Magnus Carlsen vant over sin franske motstander Maxime Vachier-Lagrave i Norway Chess etter armageddon torsdag og kjemper dermed om turneringsseieren. I siste runde fredag er det bulgarske Veselin Topalov som er motstander med svarte brikker. Carlsen vant turneringen i 2016, 2019, 2020 og 2021.

VM i sandvolleyball

Fredag starter gruppespillet i VM i sandvolleyball i Roma med Mathias Berntsen og Hendrik Mol. Nordmennene møter det amerikanske paret Chaim Schalk og Theodor Brunner klokken 14.