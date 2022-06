– Det var ingen trusselsituasjon. Vi har kontroll på mannen og våpenet, melder politiet i Oslo i 3.30-tiden.

Politiet opplyser at de ble tipset om at mannen bar et våpen i bukselinningen inne på utestedet. Han ble pågrepet uten dramatikk rett utenfor inngangsdøren til utestedet.

– Vi fant en revolver på ham. Vi jobber fortsatt på stedet med vitneforklaringer, opplyser operasjonsleder Kim Vindsland.