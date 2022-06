20-åring dømt for kioskran i Tromsø

Ranet skjedde natt til fredag 29. april, og 20-åringen og 15-åringen ble pågrepet på et hotell like etterpå. På hotellrommet fant politiet flere kniver, 2.500 kroner i kontanter og 16 snusbokser, skriver Nordlys.

Den 20 år gamle mannen forklarte i retten at han filmet ranet for å bevise sin egen rolle. Retten mener han kan dømmes for medvirkning til ranet. Han ble også dømt for å ha stjålet 2.000 kroner fra en dagligvarebutikk samme natt.

Mannen er tidligere dømt for blant annet kroppskrenkelser og trusler.

Dommen sier ikke noe om 15-åringen er tiltalt eller domfelt for ranet.