Telenor tar Asia-sjefens skatteregningen på åtte millioner

– Totalt har jeg sittet tre måneder i hotellkarantene i Singapore og andre land hvor jeg måtte være fysisk til stede, sier Rostrup til Dagens Næringsliv.

I 2020 betalte Telenor 2 millioner i norsk skatt for Rostrup, mens det norske skattebeløpet for ham i 2021 er beregnet til 6,2 millioner kroner, ifølge avisen.

Rostrup tiltrådte som Asia-sjef i mai 2020, og han viser til at dobbeltbeskatningen blant annet skyldes at han som del av konsernledelsen måtte være en del i Norge.

– Skattereglene i Norge og Singapore gjør at det nok blir dobbeltbeskatning. Men dette kommer ikke meg til gode, sier Rostrup.

Han er blant de best betalte i Telenor og fikk i fjor en samlet kompensasjon på 12,7 millioner kroner. Telenor påpeker at reiserestriksjonene gjorde at en større del av Rostrups kompensasjon har blitt beskattet både i Norge og Singapore.

– Dette forårsaker at samlet kompensasjon er høyere enn opprinnelig tiltenkt, skriver informasjonssjef David Fidjeland i Telenor Group i en epost og sier at selskapet dekker de ekstra skatteutgiftene.