17-åring pågrepet etter skyteuhell på Trosterud i Oslo

I en pressemelding opplyser politiet at de tror 17-åringen skjøt seg selv ved et uhell.

– Hovedhypotesen er at personen som ble skutt har båret dette våpenet selv og at et skudd har gått av og truffet han selv, sier politiinspektør Per Thomas Omholt ved Oslo politidistrikt.

17-åringen ble fraktet til sykehus etter hendelsen, men er nå utskrevet.

Politiet opplyser at det ikke er noen gjerningsperson på frifot og at 17-åringen er pågrepet og siktet for grov ulovlig bevæpning med skytevåpen på offentlig sted. Det er tatt beslag i et skytevåpen.

– Politiet ser svært alvorlig på å ha med seg skytevåpen på offentlig sted, og selv om siktede er 17 år så vurderer vi å begjære han varetektsfengslet, særlig med tanke på bevisforspillelsesfaren, sier Omholt.

Åstedet skal ha vært ved en oppgang i Tvetenveien, opplyser politiet.

AMK varslet politiet om hendelsen ved 18.30-tiden onsdag kveld. Da ble 17-åringen funnet skutt ved Trosterud fritidsklubb i Oslo.

– Han ble funnet inne på fritidsklubben, men han har trolig tatt seg dit etter å ha blitt skutt, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB kort tid etter hendelsen onsdag.