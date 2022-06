Ett tema på møte var selvforsyningsgraden til Norge. Det er fare for at krigen i Ukraina fører til at kornet som dyrkes der ikke kommer ut til de som trenger det. Dette kan føre til matmangel flere steder i verden.

Primærnæringen, altså de som driver med jordbruk, skogbruk, fiske og fangst, trakk fram nødvendigheten av å øke vår egen selvforsyningsgrad, sett i lys av det som skjer i Ukraina.

En annen utfordring som ble drøftet, er at flere kommuner sliter med å få tak i ansatte som kan bidra til å gi ukrainske flyktninger det de trenger. Dette rammer også øvrige innbyggere i de kommunene dette gjelder.

Raskere i arbeidslivet

Flere løftet fram at flyktningene har kompetanse som Norge trenger, og ønsket et spor for raskt å gi ukrainerne mulighet til å komme ut i arbeidslivet.

– Krigen i Ukraina kan bli langvarig, og det er vanskelig å overskue alle de konsekvensene den kan få. Men sammen skal vi ta imot flyktningene fra Ukraina på en god måte, og håndtere de utfordringene vi står overfor, sier Støre i en pressemelding fra Regjeringen.

Krigen fører til at flere bransjer sliter med å få ta i råstoff, reservedeler eller andre ting de er avhengig av.

Lytter til partene

Statsministeren understreker at det viktigste nå er å lytte til partene.

– Konsekvensene av krigen rammer de forskjellige bransjene, regionene og sektorene på ulike måter. Vi må jobbe sammen for å løse utfordringene, sier Støre.

NHO, LO, KS, Unio, Spekter, YS, Virke, Akademikerne, Bondelaget, Norsk bonde- og småbrukarlaget og Fiskarlaget kom alle med innspill.

Finansministeren, arbeids- og inkluderingsministeren, kommunal- og distriktsministeren, forsvarsministeren, landbruks- og matministeren, fiskeri- og havministeren deltok også i møtet.