– Han skal nå plasseres på Ullersmo. Det er i utgangspunktet ikke en forvaringsanstalt. Forvaringsdømte skal ha et eget tilbud, som de får i forvaringsanstalter, sier Stig Storvik, regiondirektør i Kriminalomsorgen region øst til NRK.

Politiet bekrefter til NTB at Millehaugen skal overføres til soning fredag.

Millehaugen rømte etter permisjon fra Trondheim fengsel 1. juni. I en pressemelding torsdag skriver politiet at Millehaugen har gitt en detaljert forklaring om både bakgrunnen for at han ikke møtte i Trondheim fengsel etter endt permisjon forrige onsdag, samt hva han har gjort i etterkant.

Politiet vil ikke gå ut i mediene med andre detaljer fra hans politiforklaring.

En mann ble i forrige uke pågrepet, mistenkt for å ha vært involvert i Millehaugens flukt. Mannen nektet for å ha hatt noe med saken å gjøre, og han ble raskt løslatt av politiet.

– Så snart politiet har avsluttet sin etterforskning av denne saken, vil vi fatte en påtaleavgjørelse både hva gjelder unndragelsen til Stig Millehaugen samt avgjøre saken mot personen som i forrige uke ble siktet for medvirkning til unndragelsen. Mistanken mot vedkommende er svekket etter Millehaugens forklaring i går kveld, skriver politiet.