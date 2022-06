– Politiet fikk melding om ulykken like før klokken 08.30, og nødetatene var kjapt på stedet. Det ble gjennomført livreddende førstehjelp, men livet sto dessverre ikke til å redde, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sørvest politidistrikt i en pressemelding like før klokken 14 torsdag.

De pårørende er varslet.

Politiet skriver på Twitter at mannen falt 4–5 meter fra en lift i forbindelse med arbeid på et nybygg i Tjemslandsmarka på Varhaug. Til Stavanger Aftenblad sier politiet at mannen er ansatt i et byggefirma.

Da nødetatene kom til stedet litt over klokken 8.30 var mannen bevisstløs, og livreddende førstehjelp ble iverksatt.

Politiet har avhørt vitner på stedet. Arbeidstilsynet er varslet.

– Politiet etterforsker rutinemessig ulykken, sier Bjørnsen.