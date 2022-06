– Vi må forsterke politikken for LHBT+-personers levekår. Til tross for at vi er nokså likestilt og heldig stilt i Norge, er det fortsatt mange kamper igjen. Vi synes den forrige regjeringen var for tafatte, så vi trenger rett og slett å lage en ny handlingsplan, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til NTB.

Dobbelt diskriminering

Initiativet kommer bare ett år inn i fireårsplanen som ble vedtatt i fjor høst. Målet som ble satt var at alle skeive skal få innfridd sine rettigheter slik de følger av menneskerettighetene og grunnloven.

Trettebergstuen vil særlig rette oppmerksomheten mot skeive som risikerer dobbelt diskriminering. Det kan være skeive med minoritetsbakgrunn og skeive i lukkede religiøse samfunn, personer med kjønnsinkongruens (trans) og skeiv kultur og idrett.

– Det er mange som er dobbelte minoriteter. Vi har blant annet fått gode tilbakemeldinger på at det samiske miljøet trenger ekstra oppmerksomhet. Men også de som enten lever i kulturelle eller religiøse miljøer lever ofte ekstra skjult som skeive, sier likestillingsministeren til NTB.

Ekstra krevende å være skeiv

Det er i de miljøene det er ekstra krevende å være skeiv, den største innsatsen bør settes inn, påpeker Trettebergstuen.

– Flere i denne gruppa opplever diskriminering, vold, psykisk uhelse og selvmordstanker. Vi vil ha kraftfulle tiltak. Jeg er ikke interessert i handlingsplaner for å kunne ha det på en politisk skryteliste, vi skal lage en ny handlingsplan fordi vi skal få til endring som faktisk bedrer livene og gir mer rettferdighet til den skeive befolkningen, sier hun.

Demme opp for motstand

Da hun for en måned siden holdt sin likestillingspolitiske redegjørelse i Stortinget, varslet Trettebergstuen at Norge vil være ledende i det internasjonale LHBT-arbeidet, og å bidra sterkere inn i internasjonale fora for å demme opp mot den voksende motstanden globalt mot likestilling og LHBT-personers rettigheter.

Den nye handlingsplanen skal etter planen legges fram rett over nyttår. Innhentingen av innspill fra skeive organisasjoner, fagmiljøer, privat og offentlig sektor og enkeltpersoner fra hele landet startet denne uka.