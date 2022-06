Politiet tror skyting kan være en ulykke

En ung mann ble i går funnet skutt ved Trosterud fritidsklubb i Oslo. Mannen er alvorlig, men ikke kritisk skadd. Først ble saken etterforsket som et drapsforsøk, ifølge TV 2 . Men i natt opplyste politiet til Avisa Oslo at de har fått informasjon som tilsier at det kan være snakk om en ulykke.

– Det er en av hovedhypotesene. Vi jakter ikke etter konkretiserte gjerningspersoner på nåværende tidspunkt, forteller krimvaktleder Kjersti Myhre.

Påtalemyndigheten vil ha minst 25 års fengsel for R. Kelly

Ramp;B-stjernen R. Kelly fortjener minst 25 års fengsel for seksuelle overgrep mot flere kvinner og jenter, skriver aktoratet i et notat før straffeutmålingen 29. juni.

Han ble kjent skyldig i alle tiltalepunkter i rettssaken i fjor og ble dømt for blant annet utnyttelse av barn, bortføring, bestikkelser og tvangsarbeid fra 1994 og fram til 2018. Aktoratet mener at Kelly utnyttet de mindreårige ved å styre sine medarbeidere – sjåfører, livvakter og assistenter – med jernhånd, og at de til sammen utgjorde et organisert kriminelt nettverk.

Mexicansk kirkeleder dømt til nesten 17 års fengsel for overgrep

Leder Naasón Joaquín Garcia av den mexicanske kirken La Luz del Mundo er dømt til 16 år og åtte måneders fengsel for å ha forgrepet seg på tre jenter. Han ble onsdag dømt i Los Angeles etter å ha erkjent straffskyld for tre forbrytelser.

García, som anses som «Jesu apostel» av kirkens 5 millioner medlemmer verden over, hadde kjempet hardt imot anklagene før han plutselig kom med en tilståelse i forrige uke. Etterforskerne mener han misbrukte posisjonen som åndelig leder til å forgripe seg på flere jenter i kirken. Han sto anklaget for 19 lovbrudd, blant dem voldtekt av barn.

Militærfly med fem om bord styrtet i California

Et amerikansk MV-22B Osprey-fly har styrtet ved Glamis, rundt 370 kilometer sør for Los Angeles. Skadeomfanget er uklart for de fem som var om bord.

Flyet styrtet i forbindelse med trening. Det amerikanske forsvaret har blitt rammet av flere flystyrter, blant dem en ulykke i Beiarn i Nordland 18. mars, der fire soldater omkom. Også der var det snakk om et MV-22B Osprey.