To russ dømt for filming og deling av overgrepsvideo

Sør-Rogaland tingrett dømte de to til 45 dagers betinget fengsel og til å betale 6.000 kroner i sakskostnader, skriver Stavanger Aftenblad.

Begge var russ da hendelsen fant sted og var tiltalt for brudd på straffeloven paragraf 311, som omhandler overgrep mot barn. Årsaken er at det er straffbart å produsere eller dele filmer eller bilder som seksualiserer barn under 18 år.

Verken mannen eller kvinnen erkjente straffskyld. Retten tror på forklaringen om at de to ikke visste at jenta var mindreårig, og mener at de handlet uaktsomt.

Den fornærmede jenta har forklart at hun ikke husker noe fra hendelsen.

Begge to har beklaget til jenta. Mannen ba alle som mottok filmen, om å slette den, og både han og kvinnen slettet filmen selv. Det er formildende, mener retten.