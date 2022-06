Magasinene er fortsatt et stykke under medianverdien for de siste 20-årene, hvor fyllingsgraden har vært 49,3 prosent på tilsvarende tidspunkt, ifølge NVE.

Høyets magasinfylling hadde Nord-Norge med 50,5 prosent, mens Vest-Norge hadde lavest fylling med 23,3 prosent.