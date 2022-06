Politiet frigir navn på trebarnsmoren som ble drept i Oslo i mars

Det opplyser politiadvokat Iselinn Håvarstein i Oslo politidistrikt til avisen onsdag.

Arshads ektemann er siktet for drapet. Mannen nekter straffskyld og har hevdet at drapet skjedde i nødverge.

Det var om formiddagen mandag 21. mars at han oppsøkte politiet og meldte fra om at kona hans var død. Politiet rykket ut til en bolig på Manglerud i Oslo og fant den døde kvinnen i 30-årene. Mannen ble kort tid etter siktet for å ha drept kona.

Kona skal ha anmeldt ektemannen for familievold i 2011, men saken ble henlagt.