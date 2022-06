Dommen er i tråd med aktors påstand.

Det var NRK som først omtalte dommen.

Mannen var tiltalt for overgrep over lengre tid mot til sammen åtte barn, som var mellom 14 og 16 år da overgrepene skjedde. Han er nå dømt for overgrepene, mens han ble frikjent for et tiltalepunkt som gjaldt sending av seksualiserte bilder på Snapchat. Mannen har hele tiden nektet straffskyld for overgrepene.

Han fradømmes i tillegg retten til å ha frivillige verv eller lederstillinger i organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge i Norge. Dette gjelder på ubestemt tid.

20. august 2020 ble mannen pågrepet, hvorpå han satt varetektsfengslet fram til januar året etter.

I den nær 50 sider lange dommen skriver Agder tingrett at mannen misbrukte sin stilling som fotballtrener.