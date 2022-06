Ifølge Dagbladet fikk nordsjøreka rødt lys i årets utgave av Sjømatguiden , som er WWFs forbrukerguide for fisk og skalldyr.

Sjømatguiden er bygget opp etter trafikklyssystemet. Grønt lys betyr at arten kan spises med god samvittighet, gult lys betyr at man kan velge arten innimellom, men ikke for ofte, og rødt lys betyr at de anbefaler forbrukere å styre unna og velge noe annet.

Det skjer uken etter at den svenske organisasjonen Världsnaturfonden WWF gjorde det samme. Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, sier at de har forsøkt å oppfylle standardene for at nordsjøreka får grønt lys.

– WWF ønsker å forbedre både MSC- og ASC-standardene, men våre forsøk har så langt ikke ført til de forbedringene som vi mener kreves, sier Andaur.