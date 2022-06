Norsk far og sønn savnet i flystyrten i Nederland

– Ja, jeg kan bekrefte at det er en far og en sønn som er savnet, og at de er fra Bergen, sier politiadvokat Cathrine Melau til VG.

Småflyet med to personer om bord styrtet i et av havneområdene i den nederlandske byen Rotterdam.

Nederlandske myndigheter har ansvaret for all etterforskning. Vest politidistrikt har kontakt med de pårørende og er også kontaktpunkt for nederlandsk politi hvis det skulle være behov for det.

Årsaken til styrten er ikke kjent. Ifølge nødetatene har både brannvesen og politi gjort omfattende søk etter de savnede. Sterk strøm i vannet gjør søket krevende, og dykkere har gjort søk ned til 24 meters dyp.

En skole i Bergen har bekreftet overfor TV 2 at den savnede tenåringen er elev hos dem. Skolen fikk beskjed om hendelsen på mandag, og dagen etter fikk ansatte og elever beskjed.

Flyet forlot Bergen lufthavn Flesland søndag morgen, ifølge NRK. Flyet er registrert i Spania, men har norsk eier.