Ny behandling av Prinsdal-saken

To unge menn som i fjor ble dømt for drapet på Halil Kara utenfor Prinsdal Grill i Oslo i 2020, har anket dommen. I dag starter behandlingen i lagmannsretten. En nå 22 år gammel mann erkjente at han skjøt Kara og ble dømt til 13 års fengsel for drap og grov kroppsskade. En 23-åring ble dømt til 11 års fengsel for medvirkning til drap ved å ha levert våpenet som ble brukt, samt for å ha gått med våpen på offentlig sted to ganger.

Sivilforsvarets varslingsanlegg testes

Klokken 12 sender Sivilforsvaret «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg. Rundt om i landet er det 1.250 anlegg som skal varsle befolkningen ved akutt fare.

Lavrov besøker Tyrkia

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov besøker Tyrkia i spissen for en militær delegasjon. Her skal russerne blant annet ha samtaler om å muligens åpne for korneksport fra Ukraina. Eksportstansen truer matsikkerheten i hele verden og Russland er blitt anklaget for utpressing og å bruke sult som våpen. Russlands president Vladimir Putin har tidligere sagt at landet er klart til å gi et «betydelig bidrag» til å løse den globale matkrisen hvis Vesten opphever sanksjonene mot landet.

Offentliggjøring av Hedda-nominasjoner

Heddaprisen deles årlig ut for fremragende prestasjoner innen norsk scenekunst. I dag blir de nominerte kjent under en pressekonferanse på Det Norske Teatret.

Rettssak mot Blatter og Platini

Bedrageritiltalen mot de tidligere fotballtoppene Sepp Blatter og Michel Platini skal opp til behandling i det sveitsiske rettssystemet. De to har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt. Rettssaken går i byen Bellinzona, og den er beregnet å vare til 22. juni.