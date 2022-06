En person til sykehus etter knivstikking i Oslo

En patrulje fra Oslo-politiet kom tilfeldigvis over et slagsmål som skjedde utendørs like ved Grønland Torg klokken 19.40.

– Slik det ser ut nå, er det to personer som har slåss, og en av dem ble da knivstukket. Det var en tredje person på stedet som ser ut til å ha vært der tilfeldig og prøvd å bryte opp slagsmålet, sier operasjonsleder Kim Vindsland i Oslo-politiet til NTB.

Personen som ble knivstukket, ble først fraktet til Oslo legevakt. Der viste det seg at skadene var så store at det ble besluttet å sende vedkommende til Ullevål sykehus. Politiet opplyser at det ikke ser ut til å dreie seg om livstruende skader.

Foreløpig vet politiet lite om hva som var foranledningen til slagsmålet. Den mistenkte er under politiets kontroll. I 20.40-tida var politiet i ferd med å avslutte sitt arbeid på stedet.