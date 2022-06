Det kan skje dersom Gjenopptakelseskommisjonen velger å gjenåpne den rettskraftige dommen mot Jan Helge Andersen fra 2002, skriver VG.

Fra før har kommisjonen bestemt seg for å gjenåpne dommen mot Viggo Kristiansen.

Under rettssaken i 2002 ble Kristiansen dømt til 21 års forvaring for voldtektene av drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand i mai 2000. Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sørstrønen, og medvirkning til voldtekt av Paulsen.

– Nærliggende at man må gjenåpne saken mot Andersen

Andersen pekte ut Kristiansen som hovedmann, men sistnevnte har i alle år nektet straffskyld.

– Hvis Viggo Kristiansen frifinnes, så er det nærliggende at man må gjenåpne saken mot Jan Helge Andersen. En frifinnelse av Kristiansen medfører logisk at domfellelsen av Andersen ikke er korrekt, sier jussprofessor Jon Petter Rui ved UiB.

Ettersom dommen la så stor vekt på forklaringen til Andersen, risikerer han tiltale for både drap og falsk anklage.

Vurderer å anmelde Andersen

Andersen ble løslatt fra fengsel i 2016. Dersom det reises ny tiltale mot ham, vil han risikere ytterligere to års fengsel for drapet, samt en straff for falske anklager.

Viggo Kristiansens advokat, Arvid Sjødin, bekrefter overfor VG at de vurderer å anmelde Andersen for falsk anklage dersom Kristiansen blir frifunnet.