– Lusepåvirkningen er fremdeles størst på Vestlandet, og her må næringen ta grep for å sørge for at påvirkningen ikke bare reduseres som følge av nedtrekk, men også gjennom driftsforbedringer, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap), som har fastsatt hvilke farger de ulike områdene skal ha.

De åtte grønne områdene får øke produksjonen med inntil 6 prosent, mens de to røde områdene må redusere kapasiteten med 6 prosent.

De resterende tre områdene får gult lys i regjeringens trafikklysmodell for produksjonsområder for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Her skjer det ingen endringer i produksjonskapasiteten.

Vurderingen er basert på faglige vurderinger av lakselusas påvirkning på villaks for årene 2020 og 2021. I områdene der ekspertene har gitt lik påvirkning begge år, følger utfallet av fargeleggingen ekspertenes vurdering.

For tre av områdene var ekspertenes vurdering ulik i 2020 og 2021. Dette gjelder Ryfylke (PO2), Nordhordland til Stad (PO4) og Stad til Hustadvika (PO5). Her er det gjort grundigere vurderinger av den samlede tilstanden.

– I disse områdene har jeg lagt størst vekt på tilstanden til vill laksefisk og påvirkningen av lakselus på villaksen over tid, sier Skjæran.