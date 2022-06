Det opplyser politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt til VG.

– Nå jobber politiet med å analysere det materialet vi har, sier hun, men vil ikke gå nærmere inn på innholdet i tipsene.

Til Dagbladet sier Metlid samtidig at antallet tips i saken har begynt å avta. En rekke personer er blitt kontaktet av politiet i forbindelse med saken, uten at dette har resultert i noe funn, opplyser politiinspektøren.

– Etterforskningen pågår fortsatt, men vi har ikke hatt kontakt med ham ennå. Vi kan ikke si noe mer om saken per nå, men vi holder alle muligheter åpne. Han kan befinne seg både her i landet og i utlandet. Det er krevende å være på flukt i så lang tid, så vi tror fortsatt at han skal bli tatt, sier hun til avisen.

Etterlyste Stig Millehaugen har vært på rømmen i fem døgn etter at han ikke møtte i Trondheim fengsel etter permisjon onsdag 1. juni. Han har hatt fem–seks permisjoner alene det siste året, opplyser Kriminalomsorgen til Faktisk.no.

Millehaugen, som blant annet er dømt for to drap, er etterlyst både i Norge og i utlandet. Han er av flere omtalt som en av Norges farligste menn.