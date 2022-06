Flere syklister skadd i forbindelse med sykkelritt i Sandefjord

Sørøst politidistrikt skrev litt før klokken 13 at én syklist var alvorlig skadd i forbindelse med et sykkelritt i Sandefjord. I tillegg skulle to andre syklister være skadd.

Da nødetatene kom til stedet, viste det seg at ingen av syklistene var alvorlig skadd, og at én av dem hadde syklet videre.

– En av syklistene blir kjørt til legevakt i Sandefjord for å sy noen sting. Ingen sak for politiet, skrev politiet i en oppdatering på Twitter.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 12.51 mandag ettermiddag.