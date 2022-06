Minst 50 drept i angrep mot kirke i Nigeria

En katolsk kirke sørvest i Nigeria ble angrepet under pinsegudstjenesten i går. Minst 50 personer ble drept, meldte Reuters basert på lokale kilder og medier i natt.

Væpnede menn skjøt og kastet sprengstoff inn i kirken i landsbyen Owo, som ligger i Ondo-delstaten. Angrepet fant sted under en gudstjeneste. Mange av de døde skal være barn. En lege ved et sykehus i Owo sier til Reuters at det har blitt tatt inn minst 50 døde til to sykehus i landsbyen etter angrepet.

Sør-Korea og USA har gjennomført missiltester

Sør-Korea og USA har prøveskutt åtte missiler mot flere mål, melder den sørkoreanske generalstaben ifølge Yonhap. Det er gjort som svar på Nord-Koreas siste tester, skrev nyhetsbyrået i natt.

Ifølge Sør-Korea skjøt Nord-Korea opp åtte ballistiske kortdistanseraketter på rekke og rad i løpet av en 35 minutter lang periode fra Sunan-området nær hovedstaden Pyongyang i går morges lokal tid.

Bil kjørte i fjellvegg i Bergen

En bil kjørte i en fjellvegg i Hardangervegen i Bergen i natt. Det oppsto brann i bilen. 110-sentralen meldte om ulykken like før klokka 2.

Rundt ti minutter senere ble det meldt at brannen var slukket. De to personene som var involvert i ulykken, ble meldt å være våkne og bevisste og fikk behandling av helsepersonell på stedet.

Brann i hytte i Trondheim

Det ble i natt meldt om brann i Lindboehytta i Bymarka i Trondheim. Hytta, som tilhører Trondheim, var tom, men brant ned. Meldingen om brannen kom klokka 0.45.

– Hytta var tom for folk, forteller operasjonsleder Håvard Høyem til NTB.

Thorsby avviser filming i seieren over Sverige

Morten Thorsby gjorde seg upopulær i Sverige da han skaffet straffesparket som ga norsk ledelse i fotballandskampen mot Sverige. Mange mente at han filmet.

– Jeg gjorde ikke det. Jeg kom på innsiden, og han var på feil side. Så strakk han ut foten og touchet meg. Jeg kjente det klart og tydelig, og jeg kom ut av balanse og falt, sa Thorsby etter kampen, som endte med norsk 2-1-seier.