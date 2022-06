Bilen skal ha kjørt ut av veien ved Ikea i Trondheim like før klokken 1, skriver Adresseavisen.

Politiet mistenker at bilen hadde høy fart. Den ble funnet godt ute på et jorde, og taket på bilen måtte klippes opp for å få ut de skadde, skriver avisen.

Gjennom natta har krimteknikere og ulykkesgruppa fra Statens vegvesen jobbet på stedet.

Tilstanden til de to skadde betegnes som alvorlig, men stabil.