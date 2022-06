Gatefester for dronning Elizabeth

Etter gårsdagens storstilte konsert i sentrum av London, tar britene feiringen av Elizabeth II hjem og holder gatefester og kåringer over hele landet. Den 96 år gamle dronningen har sittet på tronen i 70 år, lenger enn noen annen britisk monark.

Litteraturfestivalen avsluttes

I dag er siste dag av årets litteraturfestival på Lillehammer. Den avsluttes blant annet med en samtale om ukrainsk litteratur og Linda Eides forestilling «Jon Fosse for dummies» om den verdenskjente norske dramatikeren.

Nato-øvelse i Østersjøen

Nato-øvelsen Baltic Operations 22, kjent som Baltops, starter i dag i Østersjøen, med Sverige som vertskap. Fjorten Nato-allierte, to Nato-partnere, over 45 skip, 75 fly og rundt 7.000 personer deltar i den to uker lange øvelsen.

Ruud i finale i Paris

Det norske tennisesset spiller sin første Grand Slam-finale på Roland-Garros i Paris. På den andre siden av nettet står veteranen og idolet Rafael Nadal, mannen som har vunnet flest titler på grusen i Paris.

Fotballoppgjør med «söta bror»

Med seieren over Serbia tidligere i uken friskt i minnet, går det norske herrelandslaget i fotball på banen med selvtillit i dagens klassiske nabooppgjør: Norge mot Sverige. Før kampen i Solna har Norge også en pen bortestatistikk med kun ett tap de siste tre årene.