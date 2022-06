Afghansk familie tapte i Høyesterett – fredag fikk de oppholdstillatelse

Det er Ringerikes Blad som lørdag melder dette. Familien har ifølge avisa bodd i Flora siden oktober i fjor, mens de i mars 2018 søkte asyl i Hønefoss kirke. Før dette befant de seg i et annet kirkeasyl.

– Det stemmer at de på fredag fikk opphold for fem år, etter nytt vedtak fra Utlendingsnemnda (Une), sier familiens advokat Terje Einarsen til Vårt Land.

Familien har oppgitt å ha konvertert til kristendommen etter at de ankom Norge.

I fjor sommer kom Høyesterett fram til at de ikke hadde krav på flyktningstatus som følge av konverteringen. Året før opprettholdt lagmannsretten asylavslaget som først falt i tingretten i 2017.

Einarsen forteller at årsaken til at familien får opphold er den humanitære situasjonen i Afghanistan, samt at barna har vært lenge i Norge.