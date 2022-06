Pilotprosjekt skal gi flere menn i omsorgsyrker

Kunnskapsminister Tonje Brenna og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (begge Ap) skal sammen med Universitetet i Tromsø lansere et pilotprosjekt som skal få flere gutter til å velge helseutdanning, skriver Dagbladet.

– Vi må hjelpe til med å åpne dører for gutter og menn, slik at de som egentlig kunne tenke seg en jobb innenfor omsorgen, opplever at den veien står åpen, sier Trettebergstuen.

De to statsrådene sier Norge har ett av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i verden, og at de ønsker seg større variasjon i ulike yrkesgrupper. De ønsker å bryte ned kjønnsnormene som knyttes til mange yrker. Samtidig er ikke flere menn i helsefag nødvendigvis et mål i seg selv.

– Målet er å få de beste uansett kjønn. Da må vi kunne velge blant alle i landet, ikke bare damene, sier Brenna. Hun håper pilotprosjektet i Tromsø kan bli starten på noe større.

– Kvaliteten på tjenesten vil bare bli bedre hvis også flere menn søker seg til helseutdanning. Vi ser overalt at arbeidsmiljøer med både menn og kvinner yter bedre tjenester og de ansatte trives bedre, sier Trettebergstuen.