Røyken kommer fra varme bremser, og situasjonen fremstår som udramatisk, skriver politiet i Øst på Twitter. Det samme melder brannvesenet.

Togtrafikken på hovedbanen og Gardermobanen ble stanset som følge av røyken.

Pressevakt Olav Nordli i Bane Nor sa kort tid etterpå til NTB at Gardermobanen gikk som normalt igjen. Hovedbanen ble åpnet igjen etter at toget var fjernet.