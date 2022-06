Røyken kommer fra varme bremser, og situasjonen fremstår som udramatisk, skriver politiet i Øst på Twitter. Det samme melder brannvesenet.

Togtrafikken på hovedbanen og gardemobanen ble stanset som følge av røyken.

Pressevakt Olav Nordli i Bane Nor sier til NTB at gardemobanen går som normalt igjen, og at hovedbanen vil gjøre det samme så fort togsettet er fjernet, noe som er ventet å skje snarlig.